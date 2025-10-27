Auto se consume en llamas en colonia Blanca Esthela Ramos Arizpe

Un vehículo terminó reducido a cenizas luego de incendiarse la tarde de este lunes en la colonia Blanca Esthela, sobre la calle Arnulfo Padilla Moreno, sin que se reportaran personas lesionadas, informó el cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se habría originado por acumulación de vapores de combustible, mientras el propietario realizaba reparaciones en la bomba de gasolina. El automóvil se encontraba sin el componente instalado, lo que generó condiciones de riesgo dentro del compartimento del motor.

Las llamas se extendieron rápidamente hasta consumir por completo la unidad, provocando una pérdida total. Vecinos del sector alertaron al sistema de emergencias, y en cuestión de minutos arribaron elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes sofocaron el siniestro y evitaron que se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas.

El área fue acordonada durante las labores de control y enfriamiento, y posteriormente se confirmó que no hubo personas lesionadas ni daños estructurales en los domicilios contiguos.

Autoridades municipales exhortaron a la población a evitar realizar reparaciones de combustible sin las medidas de seguridad adecuadas, y a mantener los vehículos en espacios ventilados cuando se manipulen componentes que involucren vapores inflamables.

