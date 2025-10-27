Cerrar X
97a116fd_00a1_4ab2_8824_3b760785f759_7a10c3207b
Coahuila

Auto se consume en llamas en colonia Blanca Esthela Ramos Arizpe

Un vehículo se incendió en la colonia Blanca Esthela sin dejar lesionados; bomberos controlaron el fuego que se originó por vapores de combustible

  • 27
  • Octubre
    2025

Un vehículo terminó reducido a cenizas luego de incendiarse la tarde de este lunes en la colonia Blanca Esthela, sobre la calle Arnulfo Padilla Moreno, sin que se reportaran personas lesionadas, informó el cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se habría originado por acumulación de vapores de combustible, mientras el propietario realizaba reparaciones en la bomba de gasolina. El automóvil se encontraba sin el componente instalado, lo que generó condiciones de riesgo dentro del compartimento del motor.

Las llamas se extendieron rápidamente hasta consumir por completo la unidad, provocando una pérdida total. Vecinos del sector alertaron al sistema de emergencias, y en cuestión de minutos arribaron elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes sofocaron el siniestro y evitaron que se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas.

c5efdc54-dbbe-454d-99c4-2a2ff042ec2b.jfif

El área fue acordonada durante las labores de control y enfriamiento, y posteriormente se confirmó que no hubo personas lesionadas ni daños estructurales en los domicilios contiguos.

Autoridades municipales exhortaron a la población a evitar realizar reparaciones de combustible sin las medidas de seguridad adecuadas, y a mantener los vehículos en espacios ventilados cuando se manipulen componentes que involucren vapores inflamables.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_mookie_betts_premio_b25a6a12f5
Mookie Betts gana el Premio Roberto Clemente por labor social
Whats_App_Image_2025_10_27_at_11_52_18_AM_7f05033ee7
Anuncian acciones legales por incendios en colonia Urbivilla
rhw43_1bafca8163
Aseguran arsenal y maquinaria del CJNG en Tierra Blanca, Veracruz
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_28_T135950_436_4989efeb2f
¡Llega el frío a NL! Bajará temperatura a partir de este martes
G4_Xl7_Ao_Wc_AA_Btcp_5dd114ea2d
Refuerzan seguridad en Michoacán tras extorsión a productores
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×