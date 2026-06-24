Un auto terminó en llamas y un choque por alcance agravó el caos, dejando bloqueada por casi 2 horas una de las principales vías entre Ciudad Madero y Altamira

Inicio / Tamaulipas / Volcadura e incendio paralizan corredor Colosio al sur del estado

Una volcadura que terminó con un vehículo envuelto en llamas y un choque por alcance ocurrido metros atrás provocaron la paralización total de la circulación sobre el Corredor Urbano "Luis Donaldo Colosio", una de las principales vías de comunicación entre Ciudad Madero y Altamira, generando largas filas de automovilistas durante la mañana de este miércoles.

Los hechos ocurrieron en la curva posterior al monumento a la Virgen, en el sentido de Ciudad Madero hacia Altamira, donde el conductor de un automóvil FIAT color gris perdió el control al tomar una pronunciada curva, impactándose contra el muro de contención y terminando volcado sobre uno de sus costados.

Testigos que presenciaron el accidente acudieron de inmediato para auxiliar al joven conductor, logrando ponerlo a salvo antes de que la unidad comenzara a incendiarse. El automovilista únicamente presentó golpes menores y no requirió traslado hospitalario.

La situación se complicó aún más cuando el operador de un tráiler de doble remolque con cajas frigoríficas intentó librar la zona del percance, quedando varado y bloqueando por completo ambos carriles de circulación.

Minutos después, la reducción del paso, la distracción al conducir y una velocidad inmoderada provocaron un segundo accidente en el mismo punto, cuando una camioneta Pontiac Torrent color rojo impactó por alcance a un automóvil FIAT color negro; en este percance tampoco se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito Estatal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras de vialidad, mientras que paramédicos del Sistema DIF Municipal brindaron atención preventiva a los involucrados.

También, personal de Protección Civil Regional participó en las labores de control de riesgos y retiro de las unidades siniestradas.

Las maniobras para liberar la vía se prolongaron por cerca de dos horas, tiempo durante el cual la circulación permaneció prácticamente detenida, afectando a cientos de conductores que utilizan diariamente esta importante arteria de la zona sur de Tamaulipas.

Aunque los daños materiales fueron cuantiosos y la afectación vial considerable, el saldo final fue únicamente de pérdidas económicas, evitando una tragedia mayor en una curva que nuevamente evidenció los riesgos que representa para quienes transitan por este corredor urbano.