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Coahuila

Rescatan a bebé y niño encerrados en auto en Ramos Arizpe

La movilización ocurrió luego de que ciudadanos reportaran a dos menores solos al interior de un auto en el estacionamiento de una tienda

  • 27
  • Mayo
    2026

Un bebé de meses de nacido y un niño de aproximadamente cuatro años fueron rescatados por elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe tras permanecer encerrados dentro de un vehículo en el estacionamiento de una tienda Alsuper, en medio de las altas temperaturas registradas en el municipio. 

La movilización de los cuerpos de emergencia ocurrió luego de que ciudadanos reportaran a dos menores solos al interior de un automóvil completamente cerrado, lo que encendió la alerta ante el riesgo de un golpe de calor.

Al arribar al sitio, paramédicos y rescatistas procedieron a abrir la unidad para verificar las condiciones de salud de los menores, quienes afortunadamente fueron encontrados estables y sin necesidad de traslado hospitalario.

De acuerdo con el reporte preliminar, la madre de los niños explicó a las autoridades que ingresó al supermercado para realizar compras rápidas y decidió dejarlos dormidos dentro del vehículo al considerar que tardaría solo unos minutos.

El caso volvió a encender la alerta entre corporaciones de auxilio sobre los riesgos de dejar menores dentro de automóviles durante temporadas de calor extremo.

Protección Civil recordó que la temperatura al interior de un vehículo cerrado puede elevarse de manera acelerada en cuestión de minutos, incluso aunque permanezca estacionado bajo sombra parcial, generando condiciones peligrosas para niñas y niños.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar este tipo de prácticas y reportar inmediatamente cualquier situación similar a los números de emergencia para prevenir tragedias. 

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