Avanza entrega de útiles en Ramos Arizpe; superan 5 mil paquetes

La entrega de paquetes de útiles escolares en Ramos Arizpe avanza con más de 5 mil apoyos distribuidos en la zona urbana, informó José Humberto García Zertuche, Secretario de Desarrollo Social Municipal.

El funcionario explicó que las brigadas trabajan de manera conjunta con el área de Educación y el Sistema de Comunas, con el objetivo de cubrir todos los planteles de la mancha urbana antes de iniciar la distribución en comunidades rurales.

Detalló que en el sector rural la entrega se enfocará en alumnos de secundaria, así como de cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

Estimó que la próxima semana, tras el día festivo, se concluirá la entrega en escuelas urbanas para luego iniciar en ejidos y comunidades.

García Zertuche pidió paciencia a los padres de familia y maestros, al asegurar que todos los planteles recibirán los paquetes escolares.

Recalcó que hasta el momento las entregas se han realizado de manera ordenada, priorizando la cobertura total en cada plantel antes de avanzar al siguiente.

Zertuche puntualizó que los paquetes de útiles escolares son un apoyo directo a la economía familiar, pues permiten a los estudiantes contar con materiales básicos para el arranque del ciclo escolar.

