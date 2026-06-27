Avanza desarrollo de 'Five Nights at Freddy’s 3'

La tercera entrega de Five Nights at Freddy’s está en desarrollo y contará nuevamente con el guionista Gary Dauberman para escribir el libreto

La producción de la película “Five Nights at Freddy’s 3” se encuentra en desarrollo y ya se confirmó que el guionista Gary Dauberman será el encargado de escribir el libreto de la nueva entrega de la franquicia de terror basada en el popular videojuego.

Dauberman es reconocido por su trabajo en la adaptación cinematográfica de “It” (2017), dirigida por Andy Muschietti y basada en la novela de Stephen King, producción que obtuvo un importante éxito en taquilla.

Movimiento clave en la franquicia

De acuerdo con el sitio especializado The Hollywood Reporter, esta sería una de las primeras decisiones creativas relevantes por parte de Blumhouse y Universal para la tercera película de la saga.

Las dos entregas anteriores de “Five Nights at Freddy’s” han sido éxitos comerciales.

La segunda película, estrenada en diciembre de 2025, recaudó 240 millones de dólares a nivel mundial.

Sin embargo, ambas producciones han recibido críticas respecto a la calidad de sus guiones, lo que ha impulsado cambios en el equipo creativo para esta nueva entrega.

Equipo creativo y elenco esperado

Se espera que la directora Emma Tammi regrese para esta tercera parte, así como varios miembros del elenco original, entre ellos Josh Hutcherson, Piper Rubio y Elizabeth Lail.

También se prevé el regreso de Matthew Lillard, quien interpreta a William Afton y habría firmado desde el inicio para participar en tres películas de la franquicia.

Experiencia de Dauberman en el cine de terror

Gary Dauberman ha trabajado en varias producciones destacadas del género de terror, incluyendo las películas de la saga Annabelle y La Monja.

Actualmente también está involucrado en la escritura de la nueva adaptación cinematográfica de “Street Fighter”, ampliando su participación en grandes proyectos de Hollywood.

Por el momento no se ha confirmado una fecha de estreno para “Five Nights at Freddy’s 3”, aunque se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre la producción.