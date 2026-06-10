Aves de traspatio fortalecen producción en Ramos Arizpe

El programa de aves de traspatio impulsado en la zona rural de Ramos Arizpe ha alcanzado ya al 85 por ciento de los ejidos del municipio, con la entrega acumulada de 18 mil pollos destinadas a fortalecer la producción de alimentos y generar ingresos adicionales para las familias del campo.

Durante una gira por la comunidad de Las Encinas, las autoridades municipales realizaron la entrega de mil 600 aves que beneficiarán de manera directa a 160 familias rurales.

Familias comienzan a producir y comercializar huevo

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, informó que la estrategia ha permitido que numerosas familias comiencen a producir huevo para consumo propio y, en muchos casos, para comercializar los excedentes dentro de sus propias comunidades.

Explicó que actualmente ya existen productores rurales que venden tapas de huevo generadas por las aves entregadas mediante el programa, lo que representa una fuente adicional de ingresos para los hogares beneficiados.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que las aves son entregadas vacunadas y listas para producción, lo que ha permitido mantener una alta tasa de supervivencia y acelerar la obtención de resultados para las familias participantes.

Impulsan cadena económica en comunidades rurales

Además del autoconsumo, el municipio ha promovido mecanismos para facilitar la comercialización del producto, ya que parte de la producción es adquirida por empleados municipales, negocios locales y establecimientos dedicados a la venta de alimentos, generando así una cadena económica que beneficia directamente a las comunidades rurales de Ramos Arizpe.

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