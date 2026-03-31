Impulsan economía rural con entrega de aves en Ramos Arizpe

Un total de 200 familias del ejido Las Esperanzas y comunidades aledañas fueron beneficiadas con la entrega de 2 mil aves de traspatio, como parte de un programa enfocado en fortalecer la economía rural y la producción de alimentos en el municipio de Ramos Arizpe.

Entregan aves y alimento a familias rurales

Durante la jornada, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, también se distribuyeron 200 bultos de alimento de 25 kilogramos, con el objetivo de apoyar la crianza de pollitas ponedoras y fomentar el autoconsumo y la venta de huevo.

Aves permitirán generar ingresos y mejorar alimentación

Las aves entregadas son de la raza Rhode Island Red, lo que permitirá a las familias generar ingresos adicionales y mejorar su alimentación, en un esquema de apoyo productivo en el campo.

De acuerdo con la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, en lo que va del año se han entregado más de 8 mil aves, como parte de una estrategia que busca atender las necesidades de las comunidades rurales.

Buscan fortalecer seguridad alimentaria en el campo

El programa, respaldado por el Gobierno del Estado, contempla beneficiar a diversas localidades como Las Esperanzas, Las Norias, San Felipe, El Águila, Panal y Paredón.

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una política orientada a fortalecer la seguridad alimentaria y generar oportunidades económicas en el campo de Ramos Arizpe.

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