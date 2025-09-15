Ramos Arizpe entrega más de 4 mil aves a ejidos del municipio

Más de 4 mil aves de traspatio han sido entregadas este año a familias y productores de distintos ejidos como parte del programa municipal que impulsa el autoconsumo y la reproducción, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La cuarta entrega se realizó este jueves en el ejido Alto de Norias, beneficiando también a las comunidades de El Ojito, Tortuga y Pantano con mil pollas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria de las familias rurales.

En su inicio, el programa favoreció a Tuxtepec, Coloradas, Nuevo Yucatán y Nacapa con mil aves; posteriormente se entregaron apoyos en Reata, Popa, Luna, Anhelo y Coyote; mientras que en la tercera etapa se beneficiaron Plan de Guadalupe, La Paloma, San Miguel y San Juan de La Sauceda con más de mil 200 pollas.

Cada entrega consiste en paquetes de 10 pollas y un bulto de alimento, beneficiando a cerca de 100 familias por evento. Además de garantizar la postura de huevos sin necesidad de gallo, el esquema permite a quienes logran la reproducción generar ingresos adicionales con la venta de pollos.

La acción fue coordinada por Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural; Pedro Aguirre, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; y Miguel Salazar, encargado de los programas rurales del municipio.

El Gobierno Municipal adelantó que habrá nuevas entregas en octubre y noviembre, y que para el próximo año, una vez que las condiciones climáticas lo permitan, se continuará con la distribución en más ejidos y comunidades de Ramos Arizpe.

