Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2c81a2d556
Coahuila

Ramos Arizpe entrega más de 4 mil aves a ejidos del municipio

Ramos Arizpe impulsa el autoconsumo y la reproducción con la entrega de más de 4 mil aves de traspatio a familias y productores de distintos ejidos

  • 15
  • Septiembre
    2025

Más de 4 mil aves de traspatio han sido entregadas este año a familias y productores de distintos ejidos como parte del programa municipal que impulsa el autoconsumo y la reproducción, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La cuarta entrega se realizó este jueves en el ejido Alto de Norias, beneficiando también a las comunidades de El Ojito, Tortuga y Pantano con mil pollas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria de las familias rurales.

En su inicio, el programa favoreció a Tuxtepec, Coloradas, Nuevo Yucatán y Nacapa con mil aves; posteriormente se entregaron apoyos en Reata, Popa, Luna, Anhelo y Coyote; mientras que en la tercera etapa se beneficiaron Plan de Guadalupe, La Paloma, San Miguel y San Juan de La Sauceda con más de mil 200 pollas.

Cada entrega consiste en paquetes de 10 pollas y un bulto de alimento, beneficiando a cerca de 100 familias por evento. Además de garantizar la postura de huevos sin necesidad de gallo, el esquema permite a quienes logran la reproducción generar ingresos adicionales con la venta de pollos.

La acción fue coordinada por Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural; Pedro Aguirre, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; y Miguel Salazar, encargado de los programas rurales del municipio.

El Gobierno Municipal adelantó que habrá nuevas entregas en octubre y noviembre, y que para el próximo año, una vez que las condiciones climáticas lo permitan, se continuará con la distribución en más ejidos y comunidades de Ramos Arizpe.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sida_mexico_71bb9ba2c0
Aumentan contagios de VIH en México; van 12 mil en nueve meses
f1f5325b_c069_4614_bc9e_2cad49dfa77b_9ff28f7857
Volcadura en la carretera 57: dos muertos y una mujer lesionada
tecmilenio_papas_rudy_4094f703bf
No hay pruebas contra acusados en Caso Rudy; afirma Fiscalía
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_16_at_2_43_04_PM_d3e22e6b2a
Encuentran a hombre sin vida en la zona centro de Reynosa
62ae644c_a37c_4ce9_b27a_2f1fcc414ecd_299643aca5
Se integran 83 nuevos policías a la Guardia Estatal
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T145420_485_8e21301a53
Incendio arrasa con más de 100 vehículos en yonque
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
publicidad
×