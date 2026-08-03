Baja considerablemente la inseguridad en Saltillo

Señaló que la prioridad de su administración es no bajar la guardia y mantener acciones permanentes de prevención, vigilancia y coordinación institucional

La incidencia delictiva en Saltillo registró una disminución del 56 por ciento en comparación con los indicadores del año pasado, informó el alcalde Javier Díaz González, quien destacó que este resultado fue presentado recientemente durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

El edil aseguró que esta reducción no es producto de la casualidad, sino del trabajo coordinado entre las distintas corporaciones de seguridad y los tres órdenes de gobierno.

Municipio mantendrá estrategia de seguridad

Javier Díaz afirmó que, pese a los avances, la estrategia de seguridad continuará fortaleciéndose con el objetivo de seguir reduciendo los delitos y mantener a Saltillo entre las ciudades con mejores indicadores en la materia.

Señaló que la prioridad de su administración es no bajar la guardia y mantener acciones permanentes de prevención, vigilancia y coordinación institucional.

Analizan modificaciones a reglamentos municipales

El presidente municipal también adelantó que se analizan modificaciones a diversos reglamentos, entre ellos los relacionados con Tránsito Municipal y otros temas de interés público.

Precisó que estos cambios no se implementarán de manera apresurada, ya que serán construidos en conjunto con la sociedad civil para garantizar que respondan a las necesidades de la población y contribuyan a fortalecer la seguridad y el orden en la ciudad.