El indicador mostró una disminución frente al 63.2% registrado un año antes y mantiene una tendencia a la baja durante los últimos meses

Inicio / Nacional / Baja percepción de inseguridad a 59.8% en México

La percepción de inseguridad entre los mexicanos registró una nueva disminución durante el segundo trimestre de 2026.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 59.8% de los habitantes mayores de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad.

La cifra representa una reducción de 3.4 puntos porcentuales respecto al 63.2% reportado en el mismo periodo de 2025 y confirma una tendencia descendente observada durante los últimos meses.

Pese a la mejora, el dato refleja que prácticamente seis de cada diez mexicanos continúan percibiendo condiciones de inseguridad en las localidades donde residen.

Sheinbaum destaca tendencia a la baja

Durante su conferencia matutina desde Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados de la encuesta y aseguró que la percepción ciudadana muestra una evolución favorable.

“En diciembre de 2025 llegamos a 63.8 por ciento en promedio. Y ahora en junio de 2026 baja a 59.8 por ciento, es decir, 4 por ciento menos. Y ya por lo menos son cuatro meses, seis meses de tendencia a la baja”, señaló.

Los datos del Inegi muestran que el indicador también es menor al 61.5% registrado entre enero y marzo de este año y al 63.8% observado durante el último trimestre de 2025.

Cabe señalar que la reducción en la percepción ocurre en paralelo a una disminución en los delitos de alto impacto reportada por el Gobierno federal.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026.

De acuerdo con datos oficiales, durante los primeros 19 meses del gobierno de Sheinbaum los homicidios disminuyeron 48 por ciento.

En ese mismo periodo también se reportaron más de 59 mil 500 detenidos por delitos de alto impacto y el aseguramiento de casi 500 toneladas de droga.

A pesar de estos resultados, la percepción ciudadana todavía se mantiene por encima del mínimo histórico registrado a finales de 2023.

Mujeres siguen sintiéndose más inseguras

La ENSU volvió a reflejar una marcada diferencia entre hombres y mujeres respecto a la percepción de seguridad.

El 65.6% de las mujeres afirmó sentirse insegura en su ciudad, mientras que entre los hombres la cifra fue de 52.6%.

La brecha de más de 13 puntos porcentuales evidencia que la percepción de riesgo continúa afectando con mayor intensidad a la población femenina.

Marina y Ejército mantienen la mejor evaluación

Entre las instituciones encargadas de la seguridad pública, la Marina fue la mejor evaluada por la ciudadanía.

El 84.4% consideró que su desempeño es muy o algo efectivo.

Le siguieron el Ejército con 82.1%, la Fuerza Aérea Mexicana con 81% y la Guardia Nacional con 72.8%.

Por su parte, las policías estatales obtuvieron una aprobación de 54.1%, mientras que las policías preventivas municipales alcanzaron 50.7%.