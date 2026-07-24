Autoridades de Nuevo León indicaron que las acciones continuarán para desarmar por completo la organización criminal y mantener tendencia a la baja en delitos

Inicio / Nuevo León / Advierten que captura de “El Payaso” no desarticula célula

Tras la captura de Óscar “N”, alias “El Payaso”, en Nayarit y considerado un presunto generador de violencia en el área metropolitana de Monterrey, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, aseguró que no representa la desarticulación de la célula delictiva a la que pertenece, por lo que las autoridades mantendrán los operativos para ubicar al resto de sus integrantes.

Además subrayó que, pese a la importancia de la captura, las acciones continuarán para desarmar por completo la organización criminal y mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.

“Es una persona que se considera como generador de violencia del área metropolitana; hasta ahorita no consideramos que se haya desarticulado completamente esa organización y seguiremos atentos a mantener los niveles de seguridad”, comentó.

Durante la Mesa de Construcción de Paz, el funcionario destacó que la detención, realizada en Bahía de Banderas, Nayarit, es resultado de la coordinación entre las corporaciones estatales y federales.

“comentar que esta es una muestra más del trabajo de coordinación de esta mesa. El trabajo conjunto de las autoridades locales en coordinación con el Gobierno Federal logran este tipo de acciones”, agregó.

Óscar “N” fue detenido en un operativo encabezado por autoridades federales y era señalado por las investigaciones como integrante de una célula delictiva con operaciones en Nuevo León.

Además, presuntamente estuvo relacionado con el ataque armado contra elementos de Fuerza Civil registrado el año pasado en la colonia Independencia y diversos hechos delictivos.

El secretario reiteró que las autoridades mantendrán el trabajo coordinado con el Gobierno Federal para continuar debilitando la estructura de esta célula delictiva y preservar las condiciones de seguridad en Nuevo León.