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Coahuila

Blindan Congreso de Coahuila ante presunta amenaza de disturbios

Esto ocurre después de que se diera a conocer que Antonio Flores Guerra podría ser dado de baja de la curul debido a las reiteradas faltas cometidas

  • 09
  • Junio
    2026

Elementos de la Policía Estatal resguardan las instalaciones del Congreso del Estado de Coahuila ante la presunta amenaza de posibles disturbios tras la detención registrada esta madrugada de los hermanos Tony Flores y Tania Flores.

Como parte de las acciones de vigilancia permanente, autoridades se encuentran sobre el boulevard general Francisco Coss, donde se instaló una valla de contención para asegurar el edificio.

Esto ocurre después de que se diera a conocer que Antonio Flores Guerra podría ser dado de baja de la curul debido a las reiteradas faltas cometidas por este servidor público, entre las que destacan su ausencia en varias sesiones por supuestos problemas médicos.

Esto sucede después de que Fernando Rodríguez presentó diversos documentos en donde acreditó que el diputado no estaba enfermo, por lo que sus faltas no están justificadas.

Mencionó que los documentos médicos que había presentado el diputado Antonio Flores eran falsos, por lo que hizo un llamado a la presidenta Beatriz Fraustro para que se entregara el puesto de Tony Flores.

Esto ocurre horas después de que Antonio Flores y la exalcaldesa Tania Flores fueran detenidos por autoridades tras un aparente altercado.

Detienen a Tony Flores y Tania Flores por altercado en Múzquiz

La madrugada de este martes, el diputado local del PT, Antonio Flores Guerra, y su hermana, la exalcaldesa de MúzquizTania Flores, fueron detenidos luego de un altercado con elementos de la Policía Municipal de esa localidad.

De acuerdo con la información disponible, una discusión entre los hermanos Flores Guerra y los agentes municipales fue escalando hasta derivar en su detención y posterior traslado, presuntamente a instalaciones de seguridad en el municipio de Sabinas.

Aquí te presentamos la nota completa: Detienen a Tony Flores y Tania Flores por altercado en Múzquiz

 

 

 

 

 


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