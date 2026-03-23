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Chiefs blindan a Kelce con contrato millonario a corto plazo

El veterano ala cerrada asegura su presencia en 2026 con un acuerdo flexible que podría superar los 57 millones de dólares

  • 23
  • Marzo
    2026

Los Kansas City Chiefs aseguraron la permanencia de una de sus máximas figuras al anunciar que el estelar ala cerrada Travis Kelce firmó un contrato por tres años que lo mantendrá en la franquicia al menos hasta la temporada 2026, con posibilidad de extender su legado en la NFL.

De acuerdo con reportes de Ian Rapoport y Adam Schefter, el acuerdo tiene un valor cercano a los 54.7 millones de dólares, cifra que podría ascender hasta los 57.7 millones mediante incentivos por desempeño.

Según datos del portal Spotrac, el convenio contempla 12 millones de dólares garantizados por adelantado, lo que representa el dinero asegurado para Kelce, al menos en el corto plazo.

Para la campaña 2026, el ala cerrada percibirá un salario base de 12 millones de dólares, con la posibilidad de incrementarlo hasta 15 millones dependiendo de su rendimiento.

Sin embargo, el resto del contrato está lejos de ser completamente garantizado. No existen ingresos asegurados más allá de 2026, y en caso de continuar, Kelce tendría que jugar bajo salarios mínimos de veterano: 1.345 millones en 2027 y 1.39 millones en 2028.

La “píldora venenosa” que define el acuerdo

Uno de los elementos más llamativos del contrato es la llamada “píldora venenosa”, una cláusula que podría sumar hasta 40 millones de dólares al valor total del acuerdo.

Esta disposición se activaría el 8 de junio de 2027, garantizando ese monto para 2028. No obstante, también le otorga a los Chiefs flexibilidad financiera, ya que podrían liberarse de ese compromiso utilizando la designación posterior al 1 de junio o bien renegociar un nuevo acuerdo con el jugador.

En términos reales, el dinero base del contrato asciende a 14.735 millones de dólares en tres años, con incentivos adicionales de hasta 2 millones por tiempo de juego y 1 millón más en caso de una aparición en el Super Bowl.

Tras varios meses de especulación sobre un posible retiro, Kelce despeja dudas y confirma su intención de continuar en los emparrillados, al menos en el corto plazo.

A sus 36 años, el ala cerrada ha dejado claro que evaluará su estado físico y mental al término de cada temporada, por lo que su continuidad más allá de 2026 dependerá de su rendimiento y condición.

La renovación llega después de una temporada considerada discreta para los estándares del jugador, en la que registró 815 yardas, la cifra más baja de su carrera, y cinco touchdowns, su segunda marca más reducida desde su debut.

A pesar de ello, Kelce sigue siendo una pieza fundamental en la ofensiva liderada por el mariscal de campo Patrick Mahomes, y su experiencia será clave en la búsqueda de un nuevo campeonato para Kansas City.


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