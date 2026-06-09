Detienen a Tony Flores y Tania Flores por altercado en Múzquiz

La madrugada de este martes, el diputado local del PT, Antonio Flores Guerra, y su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, fueron detenidos luego de un altercado con elementos de la Policía Municipal de esa localidad.

De acuerdo con la información disponible, una discusión entre los hermanos Flores Guerra y los agentes municipales fue escalando hasta derivar en su detención y posterior traslado, presuntamente a instalaciones de seguridad en el municipio de Sabinas.

Altercado inicia por presunta infracción vial, aparentemente

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando ambos acudieron al lugar donde un colaborador suyo era intervenido por autoridades de tránsito. Según versiones preliminares, la persona conducía una camioneta Toyota SUV blindada y habría cometido una infracción vial.

Durante la intervención, el conductor presuntamente se negó a descender de la unidad, situación que provocó la movilización de más elementos policiacos.

El incidente fue transmitido en vivo a través de redes sociales por los propios involucrados. Incluso después de retirarse del lugar, continuaron con la transmisión, donde realizaron comentarios sobre lo ocurrido e insistieron en que el vehículo no podía circular a exceso de velocidad debido a que estaba limitado para no superar los 80 kilómetros por hora.

En la transición se escucha enojada a la exalcaldesa, quien en todo momento le grita a los oficiales:

“te pedimos de infracción, tú muy picudo’ señalaba Tania Flores

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial detallado sobre los cargos o faltas que habrían motivado la detención.

Ante estos acontecimientos, se mantiene expectativa sobre la sesión del Congreso del Estado programada para este martes, donde podría generarse algún pronunciamiento relacionado con lo sucedido.

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