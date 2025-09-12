Cerrar X
Coahuila

Cámaras empresariales descartan desabasto de gasolina en Coahuila

Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste, señaló que las filas observadas en algunas estaciones de servicio responden más a compras de pánico

  • 12
  • Septiembre
    2025

Las principales cámaras empresariales en la región sureste aseguraron que hasta el momento no existen reportes de desabasto de gasolina que afecten la operación de la industria o el traslado de mercancías, aunque reconocieron la importancia de combatir el huachicol fiscal como medida clave para proteger las finanzas públicas y el Estado de derecho.

Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste, señaló que las filas observadas en algunas estaciones de servicio responden más a compras de pánico que a una crisis real de suministro.

El dirigente industrial subrayó que este escenario refleja la coordinación entre autoridades federales y estatales en la distribución del combustible. Sobre el combate al huachicol, calificó la estrategia como un avance significativo contra la delincuencia.

Por su parte, Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, coincidió en que la industria no enfrenta afectaciones por falta de combustible y pidió mantener la vigilancia sobre el llamado huachicol fiscal, al que describió como un problema que impacta directamente en la competitividad y en la recaudación nacional.

Ambos organismos destacaron que, mientras la información oficial se mantenga clara y la distribución continúe de manera regular, no se esperan impactos mayores en la movilidad ni en la actividad económica de la región.


