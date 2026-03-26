Coahuila busca adquirir más cámaras para videovigilancia

“Son cámaras de primer mundo, pero además se les va a dar prioridad a municipios chiquitos: Progreso, Hidalgo, Candela… ayer que estábamos con el alcalde de Candela. Candela está a menos de 50 kilómetros de Lampazos, Nuevo León”, dijo el fiscal.

“Lampazos es un terreno hostil, todo eso va a estar lleno de cámaras al C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, nos va ayudar a tener ojos en todos lados”, agregó Fernández Montañez.