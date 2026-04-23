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Coahuila

Vigilarán frontera de Coahuila con más de 1,000 cámaras

Las autoridades indicaron que la ampliación de la red de videovigilancia busca consolidar la prevención del delito mediante el uso de tecnología

  • 23
  • Abril
    2026

Con la instalación de más de mil cámaras inteligentes, el Gobierno de Coahuila reforzará su sistema de videovigilancia en las regiones Norte, Carbonífera y Cinco Manantiales, en una estrategia enfocada en fortalecer la seguridad en la franja fronteriza del estado.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que estos equipos contarán con tecnología de reconocimiento facial y lectura de placas, y estarán conectados de manera permanente al Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Comando e Inteligencia (C4I), lo que permitirá monitoreo en tiempo real las 24 horas.

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El proyecto contempla además la construcción de nuevos Centros de Control y Comando (C2) en distintas regiones, así como la instalación de más de 300 kilómetros de fibra óptica, infraestructura que permitirá ampliar la cobertura y capacidad operativa del sistema.

El mandatario estatal señaló que esta acción forma parte de una de las principales inversiones en seguridad para este año, dentro de un presupuesto que supera los 4 mil millones de pesos destinados a este rubro en 2026.

Manolo Jimenez

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, explicó que el nuevo equipamiento permitirá mejorar las capacidades de análisis y reacción de las corporaciones, mientras que el fiscal general, Federico Fernández Montañez, destacó que esta infraestructura fortalece el modelo de seguridad estatal.

Las autoridades indicaron que la ampliación de la red de videovigilancia busca consolidar la prevención del delito mediante el uso de tecnología, en coordinación con fuerzas de los tres órdenes de gobierno.


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