Cerrar X
yujhnt_27d11d6ea7
Coahuila

Canacintra prevé recuperación industrial en 2026

Canacintra Monclova reconoce un cierre de 2025 poco favorable, pero ve señales de reactivación y espera una recuperación gradual de la industria en 2026

  • 19
  • Noviembre
    2025

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Delegación Monclova reconoció que el cierre del último trimestre de 2025 no es óptimo, aunque reporta señales de reactivación industrial rumbo al 2026.

Jorge Mtanous, presidente de Canacintra Monclova, informó que el sector no logra aún la estabilidad deseada, pero varias empresas comienzan a recibir invitaciones para cotizar servicios y fabricar piezas para nuevos proyectos.

Explicó que la llegada de inversiones anunciadas y la instalación de compañías en la región abren una expectativa positiva, lo que permitiría iniciar el próximo año con mejores perspectivas económicas.

Mtanous señaló que diversos socios consideran que lo más crítico ya quedó atrás, por lo que anticipan que el 2026 será un año de recuperación gradual para la industria local y regional.

Recordó que las PyMEs han enfrentado años particularmente adversos derivados de la pandemia, que dejó secuelas operativas y financieras en prácticamente todos los sectores productivos del país.

A esta situación se sumaron los cambios aplicados por el Gobierno Federal, entre ellos la eliminación de programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas que antes les permitían sostenerse.

Mtanous añadió que el colapso operativo de Altos Hornos de México agravó la situación en Monclova, afectando cadenas de proveeduría y reduciendo la capacidad de contratación de servicios industriales.

También mencionó el impacto negativo de los aranceles implementados recientemente, los cuales encarecieron la operación y limitaron la competitividad de varias empresas locales.

Pese a ello, destacó la resiliencia de la comunidad empresarial monclovense, que ha logrado mantener operaciones aun en condiciones adversas y continúa apostando por el desarrollo económico regional.

Afirmó que la llamada “alma de acero” de Monclova se refleja en la capacidad de resistencia y adaptación de sus industriales, quienes se han mantenido firmes frente a cada obstáculo.

Mtanous subrayó que Canacintra registra un incremento en su número de socios durante las últimas semanas, reflejo del interés por fortalecer la colaboración y la representación empresarial.

Expuso que tras el reciente evento organizado por la cámara, varias compañías se han sumado y han mostrado disposición para integrarse a proyectos de crecimiento y vinculación.

Concluyó que para el 2026 esperan ampliar la base industrial, mejorar la competitividad y consolidar nuevas oportunidades de negocio para la región centro de Coahuila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_inversion_directa_mexico_c1e3560e18
Se dispara más de 160% la inversión extranjera en NL
d6a0ca83_ffbe_4004_8540_9dd4ef429b77_84c78af52c
Tamaulipas destaca por su alto potencial energético nacional
samuel_coordinacion_b0438833fc
Destaca NL como líder nacional en todos los indicadores: Samuel
publicidad

Últimas Noticias

inter_miami_estadio_austin_fa02636f8e
Inter Miami estrenará nuevo estadio frente al Austin FC
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T150234_221_7eb733efdb
Comparten recuperación de osita Mina tras cirugía
incendia_tractocamion_b598590c09
Se incendia tractocamión tras choque en libramiento Óscar Flores
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×