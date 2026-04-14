Fracking en Coahuila detonaría economía: Canacintra Monclova

La posible implementación de proyectos de fracking en la región Centro de Coahuila representaría una detonación económica significativa, afirmó Jorge Mtanous Falco, presidente de la Canacintra Monclova, al destacar que este tipo de actividad podría generar crecimiento industrial, inversión y empleo en la zona, pese a tratarse de un tema delicado por sus implicaciones ambientales y sociales que han generado debate en distintos sectores.

El líder empresarial señaló que, aunque existen preocupaciones legítimas relacionadas con la contaminación y el impacto ecológico, la experiencia en Estados Unidos demuestra que los problemas derivados de esta técnica han sido atendidos con éxito.

Explicó que en ese país la práctica tiene años desarrollándose y que se han implementado soluciones efectivas para mitigar riesgos ambientales.

Mtanous Falco indicó que empresarios de la región han tenido participación en proyectos relacionados con el manejo de agua en zonas como Eagle Ford y Eagle Pass, lo que les ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento de estos procesos.

Aseguró que, bajo condiciones adecuadas de regulación, el fracking puede desarrollarse sin afectar de manera crítica al entorno.

Fracking en Coahuila requiere respaldo institucional

El presidente de Canacintra Monclova reconoció que existe preocupación por la posible oposición de grupos ambientalistas, quienes podrían cuestionar o intentar frenar el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, sostuvo que una vez que el Gobierno Federal autorice formalmente estas actividades y exista respaldo de autoridades estatales y municipales, no deberían presentarse obstáculos mayores para su implementación.

Subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno será clave para garantizar que el proyecto avance conforme a la normatividad vigente, además de asegurar que se cumplan los estándares ambientales necesarios para evitar daños al ecosistema y a las comunidades cercanas.

Asimismo, destacó que desde hace más de un año se ha venido hablando de la posibilidad de desarrollar este tipo de proyectos en la región, por lo que consideró necesario que la Federación acelere los procesos de análisis y autorización correspondientes.

Señaló que la incertidumbre ha generado expectativa entre el sector industrial, que ve en el fracking una oportunidad de reactivación económica.

Agua, insumo clave en proyectos de fracking

Mtanous Falco puntualizó que uno de los elementos fundamentales en este tipo de procesos es el acceso y control del agua, recurso indispensable para la extracción mediante fractura hidráulica.

Recordó que las recientes reformas en materia de agua aprobadas hace casi dos años contemplan precisamente mecanismos para regular su uso en actividades industriales.

Indicó que el adecuado manejo del recurso hídrico será determinante para la viabilidad de los proyectos, especialmente en una región donde el acceso al agua ha sido históricamente un tema sensible. Por ello, insistió en la importancia de que las autoridades establezcan lineamientos claros y estrictos para su aprovechamiento.

Finalmente, el dirigente empresarial reiteró que, de concretarse, el fracking podría convertirse en un motor económico relevante para la región Centro de Coahuila, siempre y cuando se garantice un equilibrio entre desarrollo industrial y protección ambiental.

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