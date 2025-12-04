Canacintra alerta por largas filas en puentes de Reynosa

Las largas filas en los puentes internacionales de Reynosa, donde paisanos y turistas deben esperar hasta cuatro horas para cruzar desde el Valle de Texas, evidencian lo que organismos empresariales consideran un “intercambio de papeles” en las revisiones fronterizas. Esta situación impacta la movilidad en la frontera y el comercio exterior, al provocar retrasos constantes en el tránsito de personas y mercancías.

Ante este panorama, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), tanto a nivel local como nacional, hizo un llamado al Gobierno de México para que dé una solución inmediata a la problemática que afecta a usuarios y al sector productivo. El consejero nacional de Canacintra, Federico Alanís Peña, señaló que la situación requiere decisiones firmes y acuerdos bilaterales.

¿Por qué se generan largas filas en los puentes internacionales de Reynosa?

De acuerdo con el sector industrial, el problema se origina en gran parte porque en las aduanas mexicanas de los puentes Anzaldúas y Reynosa-Hidalgo la modernización aún no llega. A pesar de que existen cinco carriles disponibles, solamente uno está en operación y varios sistemas permanecen apagados. Esta situación genera incertidumbre entre los usuarios y complica la eficiencia del cruce, pues los agentes deben revisar de forma individual a los miles de vehículos que transitan diariamente.

Sobre la necesidad de acuerdos, Alanís Peña afirmó: “Aquí lo que falta es voluntad política… los elementos los tienes, los técnicos los tienes, los profesionistas los tienen. Es voluntad política, voluntad entre ambos países que se pongan de acuerdo y se aterrice ya”.

¿Cómo afectan las filas al comercio exterior y la proveeduría?

El sector empresarial advirtió que estas condiciones han generado retrasos en importaciones y afectaciones directas en la proveeduría de insumos y productos en ambos sentidos de la frontera. La ineficiencia en los cruces impacta en los tiempos de entrega y en la planeación de las empresas que dependen del intercambio constante entre México y Estados Unidos.

Alanís Peña recordó que la iniciativa privada ha realizado reportes constantes sobre el tema y expresó: “Ya no está en nuestras manos… las filas están muy largas, muy grandes, y el problema es también con las importaciones. Ya lo demás, y los que van a ‘Macalesr’ y a ‘Chiviar’, eso es otro boleto”.

¿Qué propone Canacintra ante la crisis en los cruces fronterizos?

Ante la incertidumbre en los puentes internacionales, Canacintra propuso que este momento sea aprovechado para fortalecer a las empresas locales. Consideran que las compañías de la región pueden convertirse en proveedoras directas de la industria maquiladora mientras se regulariza la situación en las aduanas. El representante del sector subrayó la importancia de incrementar el grado de integración de insumos nacionales, que actualmente no alcanza el 3 por ciento a nivel nacional.

Finalmente, el organismo insistió en la urgencia de acuerdos bilaterales que permitan agilizar los cruces internacionales y recuperar la eficiencia de una frontera clave para el comercio exterior del país, especialmente en una zona estratégica como Reynosa.

