Captan robo de una camioneta con cámara de seguridad

La incidencia de robos de vehículos en Ramos Arizpe continúa siendo motivo de preocupación entre los habitantes, luego de que una camioneta fuera sustraída en la colonia Escorial pese a contar con sistemas de alarma y videovigilancia.

El caso, que quedó registrado por cámaras de seguridad, ha generado inquietud entre vecinos que consideran necesario reforzar las estrategias de prevención y vigilancia en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con el testimonio de la propietaria, la unidad fue robada hace aproximadamente 20 días y, a pesar de las acciones emprendidas para localizarla, no ha sido posible recuperarla.

La afectada informó que presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y que ha difundido información sobre el vehículo en diversos espacios con el objetivo de obtener datos que ayuden a dar con su paradero.

Las imágenes captadas durante el robo muestran que los presuntos responsables lograron consumar el delito aun cuando la camioneta contaba con medidas de seguridad.

Este hecho ha reavivado el llamado de ciudadanos para que las autoridades fortalezcan los operativos de vigilancia y las acciones de combate a este tipo de delitos, que afectan el patrimonio de numerosas familias en Ramos Arizpe.

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