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Coahuila

Captan posible tornado entre Acuña y Zaragoza durante tormenta

Habitantes de la región captaron la formación de un tornado al sur de los municipios. Las imágenes muestran una enorme columna giratoria que avanzó por la zona

  • 26
  • Mayo
    2026

Este martes 26 de mayo se registró un fenómeno climatológico de gran intensidad en la región norte de Coahuila, donde habitantes captaron en video la formación de un tornado al sur de los municipios de Ciudad Acuña y Zaragoza.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando una enorme columna giratoria asociada a una fuerte tormenta que avanzó por la zona durante la tarde.

De acuerdo con reportes meteorológicos, el fenómeno estuvo relacionado con una supercelda, un tipo de tormenta severa caracterizada por su alta capacidad destructiva.

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En radares climáticos se observó una estructura en forma de gancho, señal típica de este tipo de sistemas, además de intensa rotación en niveles bajos de la atmósfera, condiciones propicias para la formación de tornados.

Autoridades y especialistas advirtieron que estas tormentas pueden generar además caída de granizo de gran tamaño, lluvias torrenciales y fuertes vientos.

Hasta el momento no se han reportado daños mayores ni personas lesionadas, aunque se mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas en la región norte del estado ante la posibilidad de nuevas tormentas severas.


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