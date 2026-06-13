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Coahuila

Capturan a hombre en Monterrey acusado de fraude vial en Saltillo

Las autoridades lograron rastrear la unidad hasta Monterrey, donde fue localizada con apoyo del sistema C5 y de la Policía Metropolitana

  • 13
  • Junio
    2026

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de un hombre señalado como probable responsable de participar en incidentes conocidos como “montachoques”, además de haber agredido a una persona adulta mayor en distintos hechos registrados en la capital coahuilense. La captura fue posible gracias a un operativo coordinado con corporaciones de seguridad de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los reportes, el sospechoso, identificado como Gabino Eduardo “N”, de 34 años, fue denunciado por ciudadanos luego de protagonizar diversos incidentes viales a bordo de un vehículo con placas de Nuevo León. Entre los señalamientos destaca una agresión contra una mujer en el cruce de las calles Lafragua y Valdés Sánchez, así como otros eventos en los que presuntamente simuló percances automovilísticos para obtener beneficios económicos de los conductores involucrados.

Seguimiento mediante videovigilancia permitió ubicarlo

Tras el seguimiento realizado mediante cámaras de videovigilancia de Saltillo, las autoridades lograron rastrear la unidad hasta Monterrey, donde fue localizada con apoyo del sistema C5 y de la Policía Metropolitana. La Comisaría señaló que el caso ya es atendido en coordinación con la Fiscalía General del Estado y exhortó a posibles víctimas a presentar las denuncias correspondientes.

Asimismo, recordó a la ciudadanía utilizar los canales oficiales de emergencia y apoyo en caso de verse involucrada en algún accidente de tránsito.

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