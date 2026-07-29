Tanto el detenido como la carga asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica

Inicio / Nacional / Capturan a hombre con más de una tonelada de marihuana en Tabasco

Autoridades federales dieron a conocer la captura de un hombre que transportaba una tonelada de marihuana oculta entre huacales de madera por calles del estado de Tabasco.

Esta captura se registró sobre la carretera Raudales Malpaso, en el municipio de Huimanguillo, donde efectuaron una revisión de rutina a un camión de carga.

En Tabasco, como parte de las labores de inspección y vigilancia en carreteras, elementos de @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico detuvieron a una persona y aseguraron más de una tonelada de marihuana oculta entre huacales de madera que eran… pic.twitter.com/75JlT8lXoS — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 29, 2026

Al revisarla, las autoridades identificaron 77 bolsas negras ocultas entre huacales de madera que contenían un total de 1.225 toneladas de marihuana.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Tanto el detenido como la carga asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Incautan embarcación con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

Autoridades federales detuvieron este martes a cinco personas que se trasladaban a bordo de una embarcación para trasladar más de 1.5 toneladas de presunta cocaína por las costas de Chiapas.

La Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo este decomiso en las inmediaciones del océano Pacífico, donde visualizaron a través de un patrullaje marítimo la pequeña embarcación a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas.