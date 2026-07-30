Capturan a presunto agresor en la colonia Manantiales

De acuerdo con el Gobierno Municipal, el presunto agresor fue localizado gracias al sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2)

Un total de 28 personas fueron detenidas durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en Ramos Arizpe, como parte de las acciones de vigilancia que se mantienen en el municipio.

Detienen a presunto agresor en la colonia Manantiales

Entre las detenciones sobresale la de un hombre señalado como presunto responsable de lesionar a otra persona con un pedazo de block durante una agresión ocurrida este miércoles 29 de julio en la colonia Manantiales.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, el presunto agresor fue localizado gracias al sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), lo que permitió a elementos de la Policía Preventiva intervenir rápidamente y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Reforzarán operativos en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino atribuyó estos resultados a la coordinación que mantienen el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, corporaciones que participan de manera conjunta en los operativos de seguridad desplegados en el municipio.

El edil señaló que, además de las acciones de reacción, el municipio continuará reforzando la Policía Preventiva y de Proximidad para fortalecer la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante reportes ciudadanos.

Añadió que los operativos continuarán desarrollándose en colonias, comunidades rurales y principales vialidades de Ramos Arizpe con el propósito de mantener la presencia policial y prevenir la comisión de delitos.