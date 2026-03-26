Capturan a 'El Caballero' en posesión de drogas en Puebla

Autoridades federales detuvieron este jueves a Mauricio "N", alias "El Caballero" junto a otro hombre durante un operativo desplegado en el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla.

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer la detención de ambos hombres, quienes fueron identificados como presuntos miembros de una organización delictiva oriunda de Jalisco.

Resultado del trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales, fueron detenidos dos presuntos integrantes del grupo denominado “CJNG” en el municipio de San Matías Tlalancaleca.



La intervención permitió asegurar cartuchos útiles, envoltorios con posible… pic.twitter.com/vgk67EcfN5 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) March 26, 2026

De acuerdo con las investigaciones, "El Caballero", de 28 años; y Osiel "N", de 49; originarios de Ciudad de México y Estado de México, respectivamente, operaban dentro de la región de San Martín Texmelucan.

¿Qué decomisaron durante el operativo desplegado?

En este operativo se aseguraron los siguientes objetos de delito:

Cartuchos útiles

Envoltorios con posibles drogas

Dinero en efectivo

Vehículo con placas del estado de Michoacán

Estas acciones de realizaron de manera conjunta entre la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Marina asegura químico en Sinaloa rumbo a Baja California Sur

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente 100 litros de un precursor químico en el puerto de Topolobampo, en Sinaloa, como parte de acciones de vigilancia y combate al crimen organizado.

El decomiso fue realizado por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) durante labores de inteligencia y reconocimiento en la Terminal de Transbordadores del recinto.

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