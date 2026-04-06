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Nacional

Capturan a 'Milo'; objetivo prioritario con orden de extradición

De acuerdo con el Gobierno de Quintana Roo, la captura de este presunto delincuente representa una afectación directa para su organización criminal

  • 06
  • Abril
    2026

Autoridades detuvieron este lunes a Remigio "N", alias "Milo", un presunto miembro de un objetivo prioritario y coordinador operativo de una organización dedicada al tráfico de personas.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México destacó que este hombre fue detenido junto a otro presunto delincuente, además de contar con una orden de extradición a Estados Unidos.

Entre los elementos que participaron en este despliegue se encuentra la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretería de Defensa Nacional, Guardia Nacional, así como autoridades locales.

De acuerdo con el Gobierno de Quintana Roo, esta captura representa una afectación directa al grupo criminal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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