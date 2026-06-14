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Coahuila

Carlos Robles minimiza impugnaciones de Morena y PT tras elección

Destacó que la votación alcanzada por el PRI en la elección local fue inédita y aseguró que los ciudadanos enviaron un mensaje claro a favor de la estabilidad

  • 14
  • Junio
    2026

Las impugnaciones anunciadas por Morena y el Partido del Trabajo tras la elección de diputados locales no preocupan al PRI Coahuila, aseguró su dirigente estatal, Carlos Humberto Robles Loustaunau, quien sostuvo que los resultados electorales fueron contundentes y reflejan el respaldo ciudadano al trabajo realizado por su partido y por el gobierno estatal.

Luego de recibir su constancia como diputado local de representación proporcional, Robles afirmó que la diferencia registrada en las urnas deja clara la voluntad de los electores y minimizó los recursos legales promovidos por la oposición.

“Los números hablan. Esto es como en la política y como en el deporte. Aquí hubo un 16-0”, expresó.

Vivimos en un Estado de derecho donde hay plena libertad de utilizar los medios al alcance: Robles Loustaunau

El dirigente priista señaló que Morena y el PT están en su derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales para inconformarse con los resultados, aunque aseguró que ello no modifica la contundencia de la votación obtenida por el PRI y sus candidatos.

“Vivimos en un Estado de Derecho donde hay plena libertad para utilizar los medios que están al alcance de los partidos políticos. Eso ni nos inquieta ni nos preocupa”, afirmó.

Robles destacó que la votación alcanzada por el PRI en la elección local fue inédita y aseguró que los ciudadanos enviaron un mensaje claro a favor de la estabilidad, la seguridad y la continuidad de las políticas públicas que se aplican en Coahuila.

“La comunidad salió, la comunidad habló. La comunidad quiere tranquilidad, quiere paz, quiere seguridad y nosotros como partido garantizamos ese anhelo de nuestros vecinos y vecinas”, señaló.

Atribuye resultados al trabajo permanente del partido en la entidad

El líder estatal del PRI atribuyó los resultados al trabajo permanente realizado por la estructura partidista y los candidatos en colonias, barrios, ejidos y comunidades de todo el estado.

“Yo creo que el secreto está en el trabajo. Ustedes se han dado cuenta de la forma en que trabajamos diariamente en territorio, en las colonias, en los barrios y en las comunidades. No damos tregua y nuestros candidatos son hombres y mujeres identificados con sus comunidades”, comentó.

Asimismo, consideró que la elección representó una evaluación positiva al desempeño del gobierno encabezado por Manolo Jiménez Salinas, al señalar que los ciudadanos también toman en cuenta los resultados de quienes gobiernan al momento de emitir su voto.

“Aquí el líder moral de nuestro partido es el gobernador Manolo Jiménez. La gente tiene dos opciones al escoger: al candidato, pero también evalúa la marca de gobierno, quién está gobernando y cómo está gobernando”, indicó.

Rechaza que el triunfo corresponda a factores externos a la entidad

Robles rechazó los señalamientos de que el triunfo corresponda a factores externos al estado y sostuvo que se trata de un resultado construido desde Coahuila mediante trabajo político y cercanía con la ciudadanía.

Finalmente, aseguró que los resultados obtenidos demuestran que Morena puede ser derrotado en las urnas cuando existe organización territorial, gobiernos bien evaluados y candidatos con presencia en sus comunidades. 


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