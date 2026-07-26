A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la mandataria nacional destacó el hito conseguido por el deportista de 22 años

Inicio / Deportes / Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por podio en Tour de Francia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó este domingo al ciclista ensenadense Isaac del Toro, quien hizo historia al conquistar el tercer lugar general en el Tour de Francia, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio de la máxima competencia del ciclismo mundial.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la mandataria nacional destacó el hito conseguido por el deportista de 22 años tras tres semanas de intensa carrera en suelo europeo.

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. 🇲🇽🚴‍♂️



Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.



México se… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

Además de adjudicarse la tercera posición en la clasificación general, el deportista conocido popularmente como el ‘Torito’ (nacido en Ensenada en 2003) se coronó como campeón de la categoría de jóvenes, consolidando la actuación más importante en la historia del ciclismo nacional.

El resultado ratifica el ascenso meteórico de Del Toro en el circuito internacional, donde ya había marcado un precedente el año pasado al vestir la emblemática Maglia Rosa como líder del Giro de Italia. Con esta hazaña en las carreteras francesas, el joven bajacaliforniano se posiciona definitivamente en la élite del deporte pedal a nivel global.