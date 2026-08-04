Destinan recursos millonarios para buscar a desaparecidos

El convenio entre el gobierno federal y estatal permitirá canalizar recursos adicionales para la Comisión de Búsqueda para fortalecer sus operativos y equipo

Con una bolsa cercana a los $34 millones de pesos, autoridades federales y estatales reforzarán las labores de búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila, mediante un convenio que permitirá canalizar recursos adicionales a la Comisión Estatal de Búsqueda para fortalecer sus operativos, equipo y acciones de localización.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Coahuila- 04 de agosto

El acuerdo establece una aportación conjunta entre la Federación y el Gobierno de Coahuila, con recursos provenientes del programa de subsidios para las comisiones estatales de búsqueda, destinados a mejorar la capacidad operativa en la atención de casos de personas desaparecidas o no localizadas.

De acuerdo con el convenio publicado en el Periódico Oficial del Estado, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, aportará $30 millones 203,421.09 pesos, mientras que la administración estatal destinará $3 millones 700,460 pesos, para integrar un presupuesto total de aproximadamente $33 millones 903 mil 881 pesos.

El documento señala que los recursos serán entregados de manera directa para fortalecer las tareas de búsqueda, localización e identificación de personas, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la Ley General en Materia de Desaparición y los lineamientos vigentes.

El convenio fue firmado desde el pasado 20 de marzo por representantes de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, las secretarías estatales de Gobierno y Finanzas, así como la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, aunque su publicación oficial ocurrió hasta el 26 de junio.

La asignación de recursos forma parte de una estrategia nacional para fortalecer las capacidades de las comisiones estatales de búsqueda. Para este programa, la Federación destinó una bolsa global de $889 millones 098,436 pesos, distribuida entre las entidades del país.

La llegada de estos recursos ocurre semanas después de que el colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas solicitara públicamente un mayor respaldo económico para estas labores.

El pasado 4 de julio, la organización pidió un presupuesto específico y participativo que permitiera contar con más personal, herramientas y equipo especializado para las investigaciones y operativos de búsqueda, al considerar necesario fortalecer las acciones en campo en lugar de generar únicamente nuevas mesas de trabajo.