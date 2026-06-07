'Carro completo': PRI barre en los 16 distritos de Coahuila

Tras una jornada electoral para elegir a los diputados locales de Coahuila, en donde predominó la apatía por ir a votar, el que se llevó el carro completo fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al ganar los 16 distritos locales por representación proporcional.

Hasta el cierre de esta edición, el PREP registraba un avance del 94% del cómputo y se mostraba que cada uno de los distritos estaban nominados por el PRI.

De acuerdo con la plataforma de seguimiento del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), hasta el último corte se habían recibido 3,842 paquetes electorales de un total de 4,319 contemplados para la jornada, lo que representa un avance del 94.6% en la captura de resultados.

La tendencia observada desde las primeras horas posteriores al cierre de casillas se ha mantenido favorable para la coalición encabezada por el PRI, que conserva la delantera en la totalidad de los distritos en disputa, fortaleciendo la posibilidad de alcanzar el denominado “carro completo” en la integración del Poder Legislativo estatal.

Los datos preliminares muestran un acumulado de un millón 125,635 votos válidos contabilizados, mientras que los votos nulos suman 61,744 y las candidaturas no registradas acumulan 2,496 sufragios. En conjunto, el sistema ha procesado un millón 189,875 votos.

A la fecha, permanecen pendientes de contabilizarse 477 paquetes electorales, sin que las autoridades reporten incidencias u observaciones relevantes que puedan alterar significativamente la tendencia registrada hasta el momento.

Aunque los resultados favorecen ampliamente al priismo coahuilense, el Instituto Electoral recordó que las cifras difundidas por el PREP tienen carácter informativo y preliminar. La confirmación oficial de los resultados se realizará durante los cómputos distritales programados para los próximos días, una vez concluida la revisión formal de las actas y paquetes electorales.

De mantenerse el comportamiento actual de la votación, el PRI consolidaría el control de los 16 distritos de mayoría relativa, fortaleciendo su presencia en la próxima Legislatura local.

PRI se declara ganador

Luego de que se confirmara el triunfo del PRI en los 16 distritos de Coahuila, el dirigente nacional del ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó una rueda de prensa donde afirmó que durante la jornada electoral de este domingo, los coahuilenses impidieron el ingreso al crimen organizado y a los “narcocandidatos”.

Moreno Cárdenas habló acompañado de algunos de los candidatos del PRI en la región, y aseguró su partido triunfó en Coahuila gracias al liderazgo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha encabezado un gobierno que además de mantener la entidad en paz, se ha caracterizado por ser conciliador.

“Hoy ha quedado claro que la gente votó por él, por la seguridad, por la tranquilidad, por la paz, por la economía, la generación de empleos y por la cercanía de un gobierno que si bien emanó se nuestras filas, trabaja para todos los coahuilenses sin distingo de colores”.

Al referirse a los resultados de la elección, el líder priista hizo referencia a los gobierno coludidos con el crimen organizado.

“Hoy los ciudadanos dijeron: no queremos al crimen organizado en Coahuila, no queremos a los corruptos en Coahuila y por eso sacamos a sacamos a los cínicos y narcopolíticos de Morena en Coahuila… no se les ganó, ¿se les barrió como debe de ser!”.

Agregó que Coahuila manda un mensaje a todo México de que sí se puede ganar, y que su partido tiene gobiernos con experiencia, que sabe gobernar y que sabe dar resultados.

INE reporta 124 incidencias menores

La jornada electoral para renovar el Congreso de Coahuila concluyó sin incidentes graves, aunque el Instituto Nacional Electoral documentó 124 incidencias menores relacionadas principalmente con la operación de las casillas y el desarrollo de la votación, informó Uriel López Castillo, vocal de Organización Electoral del INE en la entidad.

El funcionario explicó que ninguno de los eventos registrados puso en riesgo la elección ni provocó la suspensión definitiva de la votación en alguna casilla, por lo que el proceso avanzó con normalidad hasta el cierre de las urnas.

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento a la Jornada Electoral (SIJE), la incidencia más frecuente correspondió a ciudadanos que emitieron su voto sin aparecer inicialmente en la Lista Nominal por diversas circunstancias administrativas, situación que generó 56 reportes, equivalentes a casi la mitad de todos los incidentes documentados.

Otra de las situaciones registradas fue la salida de algunos funcionarios de casilla una vez instalada la mesa directiva, además de 11 casos relacionados con interferencias momentáneas en el desarrollo de la votación por parte de ciudadanos que generaron retrasos temporales en la atención de los electores.

López Castillo informó también que se reportaron dos cambios de ubicación de casillas con causa justificada, luego de que los domicilios originalmente aprobados no pudieron ser utilizados, por lo que se habilitaron sedes alternas y se colocaron avisos para orientar a los votantes.

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