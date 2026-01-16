Podcast
Coahuila

Camión choca carro y provoca volcadura en la Saltillo–Monterrey

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de un automóvil Kia circulaba por el carril de alta velocidad cuando fue golpeado en la parte posterior

  • 16
  • Enero
    2026

Un accidente vial se registró la noche de este viernes  en la carretera Saltillo–Monterrey, con dirección a Ramos Arizpe, a la altura del kilómetro 26, luego de que un camión impactara por la parte trasera a un vehículo compacto, lo que provocó que el conductor perdiera el control y volcara.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de un automóvil Kia circulaba por el carril de alta velocidad cuando fue golpeado en la parte posterior por un camión, situación que derivó en la volcadura del vehículo.

Al lugar acudieron Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes localizaron al conductor fuera de la unidad. Se trata de un hombre de 34 años, quien fue valorado en el sitio por paramédicos.

2eaa410b-1db8-49d1-b09c-dfd3316af1ac.jpeg

Las autoridades informaron que el conductor se encontraba consciente y orientado, y rechazó ser trasladado a un hospital, señalando que esperaría la llegada de su aseguradora para atender la situación derivada del accidente.

Elementos de seguridad y auxilio permanecieron en la zona para realizar las maniobras correspondientes y prevenir riesgos adicionales para los automovilistas que transitaban por este tramo carretero.


