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Coahuila

PREP de Coahuila alcanza 100% de avance; PRI mantiene ventaja

Durante las etapas previas del conteo, el PREP ya mostraba una amplia diferencia que perfilaba el denominado 'carro completo' para la coalición priista

  • 08
  • Junio
    2026

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Coahuila alcanzó este lunes el 100 por ciento de avance en la recepción de paquetes electorales, de acuerdo con el último corte realizado a las 09:40 horas del 8 de junio de 2026.

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Plataforma concluye captura de los 4 mil 319 paquetes esperados

La plataforma de seguimiento reporta que fueron recibidos la totalidad de los 4 mil 319 paquetes esperados, con lo que concluyó la captura de información correspondiente a la elección para renovar el Congreso del Estado.

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Con el procesamiento completo de las actas y paquetes electorales, la tendencia observada desde las primeras horas de la jornada se mantiene a favor de la alianza encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que conserva la ventaja en los 16 distritos de mayoría relativa en disputa.

PREP ya mostraba amplia preferencia por partido priista

Durante las etapas previas del conteo, el PREP ya mostraba una amplia diferencia que perfilaba el denominado “carro completo” para la coalición priista.

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Las autoridades electorales reiteraron que los datos difundidos por el PREP tienen carácter informativo y preliminar, por lo que los resultados oficiales serán determinados mediante los cómputos distritales que se llevarán a cabo en los próximos días.

No obstante, con el 100 por ciento de los paquetes electorales recibidos y capturados, el panorama electoral en Coahuila se encuentra prácticamente definido en favor de la alianza que encabeza el PRI.


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