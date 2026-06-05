Casa del Migrante en Saltillo opera con la mitad del presupuesto

La drástica reducción en el flujo de migrantes que llegan al norte de México obligó a la Casa del Migrante de Saltillo a operar con apenas la mitad de los recursos que utilizaba hace unos años y a prescindir del 70 por ciento de su personal, reveló su director, Alberto Xicoténcatl Carrasco.

El activista explicó que antes de las restricciones migratorias implementadas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el albergue atendía diariamente a más de 250 personas y requería alrededor de 10 millones de pesos anuales para su operación. Actualmente, la cifra se redujo a cerca de cinco millones de pesos debido a la disminución de personas en tránsito.

Aunque el número de migrantes que llegan a Coahuila ha caído considerablemente, Xicoténcatl advirtió que las necesidades humanitarias no han desaparecido. Tan solo durante el primer semestre del año, el equipo jurídico de la Casa del Migrante atendió alrededor de mil 600 casos relacionados con trámites migratorios, refugio y protección internacional.

El director atribuyó la disminución del flujo a los operativos implementados por autoridades mexicanas para contener el avance de migrantes hacia la frontera norte, luego de las presiones comerciales ejercidas por el gobierno estadounidense. Según explicó, miles de personas permanecen actualmente varadas en estados del sur del país como Chiapas, Tabasco y Veracruz.

A pesar de este escenario, señaló que cada vez más personas migrantes que logran llegar al norte optan por solicitar refugio en México ante las dificultades para ingresar a Estados Unidos. En ese contexto, Coahuila se ha convertido en un destino atractivo para quienes buscan establecerse de manera permanente.

De acuerdo con Xicoténcatl, muchas personas refugiadas que inicialmente se trasladan a Nuevo León terminan regresando a Coahuila debido a factores como la seguridad, los costos de vivienda, la movilidad urbana y las condiciones de vida. Estimo que cerca del 80 por ciento de quienes obtienen protección y se establecen en la región deciden permanecer en el estado.

Sin embargo, advirtió que continúan registrándose delitos contra personas migrantes en distintas regiones del país, incluyendo secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, particularmente en estados del noreste y noroeste de México.

El director de la Casa del Migrante también denunció que persisten detenciones violentas por parte de corporaciones federales y cuestionó la falta de sanciones contra exfuncionarios involucrados en violaciones a derechos humanos relacionadas con la política migratoria nacional.

“Las personas siguen saliendo de sus países porque las causas que las obligan a migrar no han desaparecido; lo que cambió fue la posibilidad de llegar al norte”, señaló.

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