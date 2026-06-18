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Internacional

Acusan a mexicano por presunto atentado contra la Casa Blanca

El DHS señaló a un mexicano como presunto líder de un plan para atacar un evento de la UFC en la Casa Blanca; enfrenta cargos federales

  • 18
  • Junio
    2026

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) identificó al ciudadano mexicano Abraham Hermosillo Álvarez como presunto líder de un plan para atacar el evento UFC Freedom 250, realizado el pasado 14 de junio en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños 80 del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la dependencia, Hermosillo Álvarez habría planeado, organizado y dirigido el supuesto ataque, el cual fue frustrado antes de que pudiera concretarse.

El sospechoso fue detenido el 14 de junio por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria en su contra.

Autoridades detallan su situación migratoria

El DHS informó que el mexicano ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B2, la cual venció en 2001.

Posteriormente obtuvo protección bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), implementado durante la administración del expresidente Barack Obama.

En un comunicado, la dependencia sostuvo que Hermosillo Álvarez "nunca debió haber permanecido en el país" y aseguró que enfrentará los procedimientos judiciales correspondientes.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que el acusado y sus presuntos cómplices responderán por los delitos de conspiración para cometer homicidio y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la Casa Blanca.

FBI frustró el presunto plan

Según el FBI, la investigación comenzó el 10 de junio, luego de que la madre de uno de los involucrados reportara la conducta sospechosa de su hijo, quien presuntamente había gastado tres mil dólares en la compra de armas.

Lee aquí la nota completa: Revela FBI cómo frustró ataque con drones a Casa Blanca

El director del FBI, Kash Patel, informó que una operación coordinada entre agencias federales permitió detener a varios sospechosos e impedir la ejecución del presunto ataque.

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El Departamento de Justicia presentó cargos contra cinco hombres de entre 19 y 32 años.

Además, los investigadores aseguraron armas de fuego de alto poder y analizaron mensajes cifrados intercambiados entre alrededor de 20 participantes, en los que supuestamente compartían mapas, fotografías aéreas, rutas de escape y la ubicación de una presunta casa de seguridad.

Acusación señala uso de drones y francotiradores

De acuerdo con la acusación, los sospechosos pretendían utilizar drones con explosivos para provocar la evacuación del evento de artes marciales mixtas celebrado en la Casa Blanca y, posteriormente, atacar con francotiradores a objetivos considerados de alto valor entre los asistentes.

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Las autoridades señalaron que Hermosillo Álvarez utilizaba el alias "Shepherd" en un chat grupal encriptado, donde presuntamente discutía el uso de drones explosivos, la ubicación de francotiradores y los planes de huida con la intención de que el ataque fuera "tan mortal como fuera posible".

La investigación también señala que el grupo identificó una iglesia metodista abandonada en la localidad de Western, Nebraska, como posible punto de repliegue tras el atentado.

Las autoridades federales indicaron que la investigación continúa y hasta el momento no han revelado más detalles sobre las pruebas recabadas ni sobre la situación jurídica del resto de los implicados.


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