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Nuevo León

Habilitan el 070 en inglés para atender a turistas en Nuevo León

El servicio opera gracias al apoyo de estudiantes universitarios de la Máxima Casa de Estudios, quienes fungen como enlaces bilingües. 

  • 15
  • Junio
    2026

Los visitantes que llegan a Nuevo León con motivo de la justa futbolística ya cuentan con un canal de atención y orientación especializada en inglés a través de la línea telefónica 070. 

Esta nueva modalidad es resultado de una colaboración entre la Secretaría de Participación Ciudadana y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), diseñada para romper la barrera del idioma y facilitar la estancia de los miles de aficionados internacionales que arriban a la capital regiomontana, informaron las autoridades estatales.

El servicio, que incorporó formalmente el sistema de traducción simultánea el pasado 11 de junio, opera gracias al apoyo de estudiantes universitarios de la Máxima Casa de Estudios, quienes fungen como enlaces bilingües. 

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Esta sinergia institucional busca brindar un acompañamiento integral y eficiente tanto a turistas nacionales como extranjeros, agilizando la resolución de dudas, trámites y reportes durante el desarrollo de la justa mundialista en la entidad.

Esta medida forma parte de un plan de fortalecimiento general para la plataforma 070, la cual se mantiene activa de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

A través de este centro de contacto, los usuarios pueden recibir orientación, asesoría y canalización inmediata sobre servicios públicos, rutas de movilidad, transporte, atractivos turísticos locales y la logística de los eventos masivos relacionados con la fiesta del futbol.


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