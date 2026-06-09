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Coahuila

Cerrarán circulación en bulevar Rodeo Saltillo por obras

El municipio exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito mientras se desarrollan las obras

  • 09
  • Junio
    2026

A partir de las 8:00 de la mañana de este martes quedará cerrada de manera temporal la circulación en sentido de norte a sur del bulevar Centenario de Torreón, en el tramo comprendido entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Fundadores, como parte de los trabajos de ampliación que se desarrollan en esta importante vialidad.

Cabe señalar que este corredor vial también ha adoptado recientemente la denominación de bulevar Rodeo Saltillo, en el trayecto que conecta Fundadores con Valdés Sánchez.

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De acuerdo con autoridades municipales, durante el cierre se llevarán a cabo labores para la instalación de drenaje pluvial, además de trabajos de rehabilitación y ampliación de la carpeta de rodamiento, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

El Gobierno Municipal exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito mientras se desarrollan las obras.


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