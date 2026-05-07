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Coahuila

Cerrarán vialidades del centro de Ramos Arizpe por concierto

Las autoridades recomendaron a automovilistas utilizar rutas alternas y anticipar traslados para evitar afectaciones en la circulación

  • 07
  • Mayo
    2026

El primer cuadro de Ramos Arizpe tendrá cierres viales durante los próximos días debido a la logística del concierto de Alicia Villarreal y los festejos organizados por el Día de las Madres.

Aplicarán cierres viales en el centro de Ramos Arizpe

Las restricciones a la circulación comenzarán este jueves por la noche y se extenderán hasta el sábado, cuando se realizará el evento masivo en la Plaza Principal del municipio.

De acuerdo con información municipal, el primer cierre se aplicará en la calle Allende, en el tramo de Espinoza Mireles a Juárez, a partir de las 19:00 horas del jueves.

Estas vialidades permanecerán cerradas

Posteriormente, desde los primeros minutos del sábado 9 de mayo, permanecerán cerradas varias vialidades del centro, entre ellas:

Juárez, de Plan de Guadalupe a Zaragoza;
Espinoza Mireles, de Ocampo a Zaragoza;
Morelos, de Gómez Farías a De la Fuente;
• y Allende, de De la Fuente a Gómez Farías.

Las autoridades recomendaron a automovilistas utilizar rutas alternas y anticipar traslados para evitar afectaciones en la circulación durante el desarrollo de las actividades.

El concierto de Alicia Villarreal está programado para realizarse el sábado a las 19:00 horas como parte de los festejos organizados para las madres de Ramos Arizpe.


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