Cerrarán tramo de Álvaro Obregón en Saltillo por pavimentación

A partir de las 8:00 horas del sábado 4 de julio, se cerrará al tránsito el tramo de la calle Álvaro Obregón entre Luis Gutiérrez y Mixcalco

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A partir de las 8:00 horas del sábado 4 de julio, permanecerá cerrada a la circulación una parte de la calle Álvaro Obregón, en la Zona Centro de Saltillo, debido a trabajos de rehabilitación del pavimento.

El cierre abarcará el tramo comprendido entre las calles Luis Gutiérrez y Mixcalco, por lo que los automovilistas deberán utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Las labores forman parte de los trabajos de mantenimiento que se realizarán sobre esta vialidad, una de las más transitadas del sector, con el propósito de mejorar las condiciones de la carpeta asfáltica.

Ante el inicio de las obras, las autoridades recomendaron a los conductores anticipar sus recorridos y extremar precauciones al circular por la zona, ya que el desvío del tránsito permanecerá vigente mientras concluyen los trabajos.

El cierre iniciará la mañana del sábado y afectará únicamente el tramo donde se llevará a cabo la rehabilitación del pavimento.