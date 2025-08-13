Cerrar X
Nuevo León

Cerrarán sucursal de Gonzalitos, pero la juguetería sigue en pie

Tras más de 70 años de historia, la sucursal más grande y emblemática de Julio Cepeda cerrará en 2026, aunque la cadena seguirá operando en México y en línea

  • 13
  • Agosto
    2025

Aunque muchos pensaron que se trataba de una quiebra de la juguetería más famosa de México, esto no es así, pero Julio Cepeda sí cerrará las puertas de la sucursal Gonzalitos, aunque la marca continuará vendiendo en línea y físicamente.

Durante 70 años, Julio Cepeda Jugueterías ha sido un ícono importante en México, sobre todo en la cultura regia, y la sucursal de Gonzalitos es de la que más se habla, ya que es la más grande del estado y es una tradición llevar a los niños a comprar juguetes ahí.

Sin embargo, por acuerdos del corporativo, el predio donde se encuentra esta sucursal ya no le pertenece a la familia Cepeda y, después del primer trimestre del 2026, la tienda cerrará las puertas de Gonzalitos.

“Definitivamente sabemos que esta sucursal de Gonzalitos es un lugar muy emblemático para los regiomontanos, sobre todo porque, por generaciones, ha creado memorias inolvidables, sonrisas para los niños y muchas memorias".

“Esta es la única sucursal que va a cerrar, por eso es una gran noticia por ser la más emblemática, pero seguimos con otras 18 sucursales en Monterrey y otras sucursales en todo México; en total son 43”, dijo Eugenio Cepeda, nieto del fundador Julio Cepeda y gerente de Publicidad y Marketing en la compañía.

El cierre de esta sucursal no significa que la cadena de juguetes esté quebrando, por lo cual se aseguró que no habrá remates de la mercancía; solo la pasarán a otras tiendas y se fortalecerán las ventas de la tienda en línea.

“No, no habrá remates, simplemente es un cierre de local como en cualquier otra empresa; simplemente se va a reubicar todo el material aquí, todos los juguetes, al igual que el personal”, agregó Cepeda.

Caminando por los pasillos de Julio Cepeda Gonzalitos, se puede observar que siempre hay familias en ellos; algunos vienen con sus hijos y otros con sus nietos, quienes ya están extrañando la tienda porque, para ellos, era una tradición ir a comprar sus juguetes ahí.

“Es una tradición de muchos años; aquí traía a mis hijos para los regalos de cumpleaños, de Navidad y, mírame, aquí con mi nieto".

“Va a quedar de añoranza. Yo creo que seguimos comprando los juguetes, pero era una tradición de toda la vida, la ubicación superespecial y, pues, seguimos regresando”, dijo María, una clienta que acudió acompañada de su nieto Emiliano.

El niño, por su parte, aseguró sentirse triste por el cierre de la tienda.

“La última vez me trajo mi papá a comprar un carrito y, pues, estoy muy triste porque ya van a cerrar”, dijo Emiliano.

A través de redes sociales se comenzó a esparcir la noticia de que la sucursal sería cerrada y, aunque aún no se tiene claro qué se hará en el terreno, algunas fuentes aseguran que se construirá un complejo de departamentos que conectará con la plaza Galerías Monterrey.


