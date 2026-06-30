El reporte preliminar señala que el tractocamión impactó la parte frontal lateral izquierda del vehículo de carga, pues supuestamente iba hacia el acotamiento.

Inicio / Coahuila / Choque entre tráiler y camión de carga deja un lesionado

Un conductor resultó lesionado tras un choque entre un tractocamión y un camión de carga registrado la tarde de este martes sobre la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 78, en el municipio de Ramos Arizpe.

El director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez Aguirre, informó que el accidente ocurrió cuando un tractocamión de la empresa GEN, que transportaba toneles vacíos y otros con residuos de aceite con destino a SIMARI, intentó rebasar a un camión de tres y media toneladas de la empresa KOBREX, cargado con restos de aluminio y que se dirigía hacia Torreón.

De acuerdo con el reporte preliminar, durante la maniobra el tractocamión impactó la parte frontal lateral izquierda del vehículo de carga, luego de que presuntamente éste se desplazara hacia el acotamiento.

Paramédicos de Protección Civil valoraron a Juan Carlos Álvarez Frausto, de 45 años y conductor del camión de tres y media toneladas, quien presentó dolor en la muñeca izquierda, aunque no se detectaron fracturas ni otras lesiones de consideración.

El lesionado descendió por su propio pie de la unidad, caminó sin dificultad y, tras recibir recomendaciones médicas y conocer los signos de alarma, decidió permanecer en el lugar para esperar a su representante de la empresa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades tomaron conocimiento del percance y realizaron las maniobras correspondientes para evitar mayores afectaciones a la circulación mientras se determinan las responsabilidades del accidente.