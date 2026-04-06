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Internacional

Explota camión cisterna tras choque y deja herido grave

Un tráiler con 9,000 galones de gasolina se incendió en Texas tras derribar cables eléctricos; conductor fue rescatado con quemaduras críticas.

  • 06
  • Abril
    2026

Un camión cisterna cargado con miles de galones de combustible estalló en llamas tras derribar líneas de alta tensión, dejando a una persona luchando por su vida.

Alrededor de la 1:00 a.m., un tráiler de 18 ruedas que transportaba aproximadamente 9,000 galones de gasolina perdió el control tras colisionar con otro vehículo en Fort Worth, Texas.

El impacto provocó que la unidad se saliera del camino en las inmediaciones de una estación de servicio, derribando a su paso varios postes de electricidad.

De acuerdo con Craig Trojacek, portavoz del Departamento de Bomberos de Fort Worth, el combustible comenzó a derramarse inmediatamente después del choque. El incendio se originó cuando las líneas eléctricas caídas entraron en contacto con el líquido inflamable, desatando una explosión y un incendio de grandes proporciones.

Los equipos de emergencia que acudieron al lugar lograron rescatar al conductor del camión cisterna, quien fue trasladado de urgencia a un hospital local. Las autoridades informaron que su estado de salud es sumamente grave debido a la severidad de las quemaduras y lesiones sufridas.


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