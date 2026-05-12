Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_12_at_3_37_20_PM_2e98a93b7a
Coahuila

Motociclista lesionado tras choque con camión en Ramos Arizpe

El lesionado fue identificado como Jonathan Osiel Gómez Melchor, de 28 años, con domicilio en la colonia Villasol de Ramos Arizpe. 

  • 12
  • Mayo
    2026

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe atendieron la tarde de este martes a un motociclista que resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial registrado en el Parque Industrial Santa María.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance ocurrió sobre el bulevar Omega, cuando un camión de plataforma que circulaba por la calle Sigma presuntamente cruzó sin precaución y le quitó el derecho de paso al conductor de la motocicleta.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 3.37.20 PM.jpeg

El lesionado fue identificado como Jonathan Osiel Gómez Melchor, de 28 años, con domicilio en la colonia Villasol de Ramos Arizpe.

Tras la valoración médica realizada por paramédicos municipales, el hombre presentó dolor en la pierna derecha, probable fractura en una falange del pie derecho y una herida abrasiva en la espalda.

Autoridades informaron que el motociclista portaba casco de seguridad al momento del accidente y no presentó pérdida del conocimiento.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 3.37.20 PM (1).jpeg

Luego de ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a un hospital particular ubicado al norte de Saltillo para recibir atención médica especializada.

Elementos de emergencia y corporaciones municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras correspondientes en la zona industrial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_tiendas_f83f6935a7
Mundial 2026 impulsa preparación del pequeño comercio regio
escuela_clases_cursos_6c0fe16b67
Descartan cambios al calendario escolar tras aceptar errores
edd53d4b_8ea2_447d_983e_969f30d67d6c_33eb337da8
Chocan pareja supuestamente ebria y terminan contra un poste
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2026_05_13_T121358_165_6f4d3c9b3d
Macaulay Culkin confiesa dolor por muerte de Catherine O’Hara
iran_incauta_dos_buques_sobre_estrecho_ormuz_447838f0dc
EUA desvía 67 buques tras un mes de bloqueo en Ormuz
EH_UNA_FOTO_1f990149a5
Intensifican censo en nogaleras para frenar gusano barrenador
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
final_toluca_tigres_035b65e5f8
Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres
publicidad
×