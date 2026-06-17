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Coahuila

Ciclón tropical Arthur no representa riesgo para Coahuila

Protección Civil de Coahuila informó que la tormenta tropical Arthur no representa riesgo, pues se aleja de la región. La prioridad es atender daños por lluvias

  • 17
  • Junio
    2026

El subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán García, informó que la tormenta tropical Arthur, localizada en el Atlántico y sobre territorio de Texas, no representa ningún riesgo para el estado, ya que su trayectoria se aleja del país y no generará efectos en territorio coahuilense. 

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema se localizaba la mañana de este miércoles a 65 kilómetros al este-noreste de Puerto O’Connor, Texas, y a 410 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas, desplazándose hacia el noreste, por lo que no existe afectación para México. 

“El ciclón tropical en el Atlántico no nos afecta”, señaló el funcionario estatal al referirse al monitoreo permanente que realiza Protección Civil sobre los sistemas meteorológicos activos.

Durán García explicó que la principal atención de las autoridades se mantiene en las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en días recientes, particularmente en Piedras Negras, donde se acumularon siete pulgadas de lluvia en aproximadamente tres horas. 

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Detalló que las precipitaciones ocasionaron inundaciones en al menos 14 colonias, con daños en más de tres mil viviendas, principalmente en cinco sectores ubicados al norte de la ciudad.

Ante esta situación, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se instaló una mesa de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender a la población afectada, realizar labores de rescate, desagüe de viviendas y limpieza de las zonas inundadas. 

El subsecretario indicó que uno de los factores que agravó las inundaciones fue la obstrucción del arroyo El Soldado, situación que provocó afectaciones en colonias como El Edén y Hacienda La Luna, por lo que se acordó reforzar las labores de limpieza y desazolve de cauces para prevenir nuevos incidentes. 

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Además, informó que el Gobierno del Estado desplegó apoyos alimentarios, kits de limpieza y realiza un censo para identificar a las familias afectadas y canalizar apoyos para la reposición de bienes dañados.

En cuanto al pronóstico para los próximos días, señaló que no se esperan lluvias en la región Norte hasta el viernes, cuando podrían registrarse precipitaciones de menor intensidad. 

“A partir de este viernes comienza a llover en todo el estado de Coahuila, con excepción de La Laguna. En la Región Sureste las lluvias podrían extenderse hasta el lunes”, explicó. Durán García informó que en la Región Centro también se registraron afectaciones, particularmente en Frontera, donde el desbordamiento del arroyo local provocó inundaciones en alrededor de 50 viviendas. 

Así mismo, confirmó que las lluvias registradas en la entidad dejaron una persona fallecida en Piedras Negras, un hombre de 72 años con discapacidad motriz que fue arrastrado por la corriente durante las inundaciones. 

El funcionario exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos o vados durante lluvias intensas y reportar cualquier emergencia a través del sistema 911.


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