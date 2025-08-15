Vigila NL baja presión en el Golfo; podría convertirse en ciclón

Las autoridades de Protección Civil de Nuevo León informaron que se mantiene en observación una zona de baja presión ubicada en el Golfo de México, con un 50% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas horas.

Según el reporte oficial, el fenómeno se localiza a 175 kilómetros al este-sureste de Barra El Mezquital, Tamaulipas, y avanza con dirección oeste-noroeste.

Se prevé que su evolución a ciclón tropical ocurra durante la tarde o noche de este viernes 15 de agosto.

Posibles impactos en Nuevo León

Por el momento, no hay indicios de que este sistema afecte directamente al territorio nuevoleonés. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 mm.

Para Nuevo León, la probabilidad de lluvia este viernes es apenas del 30%, por lo que las altas temperaturas continuarán.

¿Qué es una zona de baja presión?

Una zona de baja presión es un área donde la presión atmosférica es menor que en las zonas cercanas, lo que provoca que el aire ascienda y sea reemplazado por aire de las áreas circundantes.

Este proceso favorece la formación de nubes y lluvias, y en casos más intensos, puede dar origen a fenómenos como ciclones y huracanes.

Comentarios