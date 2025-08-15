Cerrar X
baja_presion_nl_466df26cc3
Nuevo León

Vigila NL baja presión en el Golfo; podría convertirse en ciclón

Protección Civil de Nuevo León vigila una baja presión en el Golfo de México que podría convertirse en ciclón tropical la noche de este viernes

  • 15
  • Agosto
    2025

Las autoridades de Protección Civil de Nuevo León informaron que se mantiene en observación una zona de baja presión ubicada en el Golfo de México, con un 50% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas horas.

Según el reporte oficial, el fenómeno se localiza a 175 kilómetros al este-sureste de Barra El Mezquital, Tamaulipas, y avanza con dirección oeste-noroeste.

Se prevé que su evolución a ciclón tropical ocurra durante la tarde o noche de este viernes 15 de agosto.

Posibles impactos en Nuevo León

Por el momento, no hay indicios de que este sistema afecte directamente al territorio nuevoleonés. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 mm.

Para Nuevo León, la probabilidad de lluvia este viernes es apenas del 30%, por lo que las altas temperaturas continuarán.

¿Qué es una zona de baja presión?

Una zona de baja presión es un área donde la presión atmosférica es menor que en las zonas cercanas, lo que provoca que el aire ascienda y sea reemplazado por aire de las áreas circundantes.

Este proceso favorece la formación de nubes y lluvias, y en casos más intensos, puede dar origen a fenómenos como ciclones y huracanes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bf105211_0b6e_4730_b47f_fc5a65b74ffe_8c849dc049
Mantendrá Protección Civil de NL operativos de hidratación
EH_FOTO_VERTICAL_2025_05_18_T115502_036_a9beff0c07
Protección Civil pronostica chubascos para este domingo
huracan_rafael_7e2cb31e53
Rafael se convierte en huracán; no afectará a México
publicidad

Últimas Noticias

Gx_UW_wca_IAAK_667_34a0d08afa
Tigres arrastra una mala racha contra el América
jair_bolsonaro_3a455dea6b
Expresidente de Brasil sale de arresto para exámenes médicos
Guardia_Nacional_EUA_d0193648ca
Virginia envía miembros de Guardia Nacional a Washington
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
publicidad
×