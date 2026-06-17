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Potencial ciclón tropical Uno se aleja de México

Entidades como Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí tendrán solo chubascos acompañados de rachas de viento que van desde 50 km/h hasta los 70 km/h

Por Diana Valeria Leyva | 17 Junio 2026

El potencial ciclón tropical Uno se aleja de México después de presentar el desplazamiento hacia el noreste del país en su paso por el Golfo de México.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) detalló que este sistema meteorológico se encuentra a 320 kilómetros al noreste de Matamoros, Tamaulipas, 200 kilómetros más alejado de lo registrado este martes.

Actualmente, se encuentra a 20 kilómetros al este-sureste de Puerto Oconnor, Texas, así como a 320 km al noreste del municipio de Matamoros.

Este sistema cuenta con un desplazamiento hacia el noreste a 11 km/h, con vientos máximos de 45 km/h y rachas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h, lo que significa que debido a su ubicación, no representa peligro para el país.

Estos estados presentarán lluvias durante las próximas horas de este 17 de junio

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), son 17 las entidades que esperan estas lluvias fuertes que podrían estar acompañadas de fuertes descargas eléctricas y caída de granizo.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chiapas (centro y sur)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Ciudad de México
  • Sonora (este)
  • Sinaloa (este y noreste)
  • Chihuahua (oeste y suroeste)
  • Durango (oeste y noroeste)
  • Jalisco (centro)
  • Michoacán (norte y suroeste)
  • Hidalgo (sureste)
  • Puebla (norte, centro y oeste)
  • Estado de México (este)
  • Oaxaca (norte y sureste)
  • Tamaulipas (noreste y sur)
  • Veracruz (centro)
  • Tabasco (este)
  • Campeche (suroeste)

Sin embargo, entidades como Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí tendrán solo chubascos con rachas de viento que podrían superar los 70 km/h.

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Colima
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Guerrero
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California Sur
  • Coahuila

Ante estos pronósticos, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) instó a la ciudadanía a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejado de zonas con riesgo de inundaciones, así como el mantenerse actualizado de la información proporcionada por las autoridades correspondientes.

 

 

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