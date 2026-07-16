Ciudad Acuña entra en alerta por lluvias e inundaciones

Ante el pronóstico de más lluvias y tormentas eléctricas, el Gobierno Municipal exhortó a la población a permanecer en sus hogares

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en el norte de Coahuila colocaron a Ciudad Acuña en estado de alerta, luego de que las precipitaciones provocaran inundaciones en al menos 11 colonias, el rescate de 100 personas y la activación de un operativo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales.

Rescatan a 100 personas tras fuertes inundaciones

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Acuña, Carlos Flores Diego, las tormentas dejaron acumulados de hasta siete pulgadas de lluvia en distintos sectores del municipio, generando severos encharcamientos en zonas bajas y colonias ubicadas cerca de arroyos.

Las afectaciones se concentran principalmente en el sur de la ciudad, donde el ingreso de agua a calles y viviendas obligó a desplegar labores de auxilio para salvaguardar a familias que quedaron atrapadas por el incremento del nivel del agua.

Hasta el momento, los cuerpos de emergencia han logrado rescatar a 100 personas, mientras continúan los recorridos de vigilancia y atención en los sectores con mayores afectaciones.

Autoridades mantienen operativo y monitoreo permanente

El operativo es encabezado por el Gobierno Municipal en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y corporaciones de emergencia, con el propósito de atender reportes de inundación, apoyar a la población y reducir riesgos.

Las autoridades informaron que el fenómeno meteorológico también ha generado condiciones críticas al otro lado de la frontera, donde algunos sectores de Texas alcanzan niveles 4 y 5 de riesgo por inundaciones. En Ciudad Acuña, el nivel de alerta se mantiene en 3, aunque las condiciones climáticas continúan bajo monitoreo permanente.

Ante el pronóstico de más lluvias y tormentas eléctricas, el Gobierno Municipal exhortó a la población a permanecer en sus hogares, evitar cruzar vialidades inundadas y salir únicamente en caso de ser estrictamente necesario.

Protección Civil reiteró que los equipos de emergencia permanecerán desplegados mientras persistan las precipitaciones y pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales para atender oportunamente cualquier cambio en las condiciones del clima.