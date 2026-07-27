El funcionario agregó que los recorridos de supervisión continuarán de manera permanente y exhortó a la ciudadanía a reportar este tipo de situaciones

Inicio / Coahuila / Clausuran quinta en Torreón tras consumo de alcohol en menores

Una quinta fue clausurada durante el fin de semana por personal de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, luego de que se detectara la presencia de menores de edad presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar.

La acción se derivó de un reporte emitido por la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), lo que permitió que inspectores acudieran al inmueble para realizar una revisión.

Durante la inspección, las personas que se encontraban en el sitio no pudieron acreditar ser mayores de edad, por lo que las autoridades levantaron el acta administrativa correspondiente y colocaron los sellos de clausura al establecimiento.

Mantendrán operativos durante los fines de semana

El director de Inspección y Verificación Municipal, Pablo Fernández Llamas, informó que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes que se realizan durante los fines de semana para vigilar y prevenir el consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad.

El funcionario agregó que los recorridos de supervisión continuarán de manera permanente y exhortó a la ciudadanía a reportar este tipo de situaciones para que puedan ser atendidas de forma oportuna.