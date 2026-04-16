Clausuran negocios por aplicar sueros sin permisos en Coahuila

Autoridades de Salud en Coahuila informaron que los dos negocios clausurados por aplicar sueros vitaminados operaban sin permisos ni aval sanitario.

El secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre, informó que los negocios funcionaban como estéticas y no contaban con la autorización correspondiente para realizar este tipo de procedimientos, lo que representa un riesgo para la salud de los usuarios.

Durante las inspecciones, se detectó que los insumos utilizados carecían de documentación básica, como facturación, trazabilidad y especificaciones sobre su contenido y procedencia, lo que impide garantizar su calidad y seguridad.

El funcionario señaló que esta falta de regulación vulnera directamente a los pacientes, ya que no existen controles que aseguren que las sustancias aplicadas sean seguras o cumplan con normas sanitarias.

Indicó que, aunque en Coahuila no se han registrado casos graves relacionados con esta práctica, la medida forma parte de una estrategia preventiva para evitar situaciones como las reportadas en otras entidades del país.

Asimismo, destacó que los establecimientos que ofrezcan este tipo de servicios deben contar obligatoriamente con la autorización de la Cofepris, además de cumplir con los lineamientos sanitarios vigentes.

Los negocios permanecerán suspendidos hasta que acrediten su legalidad y cumplan con la normativa. En caso de reincidir, podrían enfrentar la revocación definitiva de su licencia.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar acudir a sitios que no cuenten con certificación, al tiempo que informó que continuarán los operativos de vigilancia para detectar establecimientos irregulares.

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