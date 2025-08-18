Clausuran quinta en Torreón; menores de edad ingerían alcohol

Una quinta ubicada en la colonia Profesionistas en el municipio de Torreón fue clausurada luego de que en su interior fueron encontrados menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas.

La Dirección de Inspección y Verificación Municipal llevó a cabo la clausura, pues además se detectaron otras irregularidades durante un operativo de supervisión.

En el lugar se levantó acta de clausura debido a que se encontraron menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas, además de que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento, ni de alcoholes.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, señaló que estas acciones tienen como objetivo prevenir cualquier situación de riesgo, sobre todo en espacios donde acuden jóvenes y menores de edad.

“El tema de la seguridad es primordial. Por ello, se mantienen los operativos permanentes con la finalidad de garantizar el orden y el respeto a la normativa vigente”, expresó.

Así mismo, Fernández Llamas informó que en lo que va del 2025 se han realizado otras clausuras por este mismo motivo, lo que refleja el compromiso de la Administración Municipal en mantener a Torreón como uno de los municipios más seguros del país.

Comentarios